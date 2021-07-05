انطلاق مهرجان الخيرات في مدينة النبك بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمشاركة 50 شركة انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان “الخيرات” الذي تقيمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة رجال وسيدات الأعمال وذلك في مجمع السورية للتجارة بمدينة النبك.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى الـ 21 من الشهر الجاري تشكيلة من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية والنسيجية ومواد التنظيف والألبسة والأدوات المنزلية والكهربائية بنوعيات جيدة وأسعار مناسبة إضافة إلى مسابقات وتقديم هدايا للزائرين من قبل الشركات المشاركة.

معاون مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق فرج سيف أكد في تصريح للصحفيين حرص المؤسسة على تقديم التسهيلات لكل فعالية اقتصادية تسعى لطرح المنتجات والسلع التي تحتاجها الأسرة بأسعار مخفضة بما يصب في مصلحة المواطنين.

وأوضح رئيس مجموعة رجال وسيدات الأعمال المشرفة على المهرجان الدكتور محمد الجبالي في تصريح مماثل أن المهرجان يهدف إلى عرض وتقديم المواد من المنتج إلى المستهلك وكسر حلقات الوساطة ما يخفض هامش الربح ويسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت رسمي بجبوج مدير إحدى شركات إنتاج القطنيات المشاركة في المهرجان في تصريح لـ سانا إلى أن مهرجانات التسوق تفتح المجال للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والتعرف على أرائهم بالمنتج والعمل على تحسينه بينما رأت مديرة شركة جلديات فاتنة عثمان أن مشاركتهم تأتي بهدف التدخل والترويج لمنتجات الشركة والتشجيع على شرائها.

وأشار محمد ساس مدير مبيعات في شركة للمواد الغذائية والبهارات إلى أن المشاركة بالمهرجان تنعكس إيجاباً على مبيعات الشركة.

ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.

علي عجيب