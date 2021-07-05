السياحة تصدر نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية لدورة 2021 الأولى

دمشق-سانا

أصدرت وزارة السياحة اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية للدورة الأولى عام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن معدل النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية بلغ 47ر56 بالمئة.

وأوضح مدير الشؤون التعليمية في وزارة السياحة فادي نظام في تصريح لـ سانا أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية بلغ 811 طالباً نجح منهم 458 طالباً مبيناً أن الذين يحق لهم التقدم إلى الدورة التكميلية “أي من حملة ثلاث مواد أو أقل” هم 283 طالباً.

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي .