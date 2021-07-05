روسيا.. تسجيل علامة تجارية لجيل جديد من لقاح كورونا

موسكو-سانا

سجلت هيئة براءة الاختراع الروسية علامة تجارية لجيل جديد من لقاح “آبي فاك كورونا” والذي تم وضعه في مركز “فيكتور” التابع لهيئة الرقابة الروسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين قولها في بيان لها اليوم إن “هيئة براءة الاختراع الروسية اتخذت قراراً بتسجيل العلامة التجارية “أورورا كوفيد” واقترحت استخدامها لتسمية جيل جديد للقاح “آبي فاك كورونا إن” الذي يخضع حالياً لاختبارات سريرية”.

وأوضح متحدث باسم هيئة براءة الاختراع في تصريح صحفي أن مركز فيكتور الروسي للفيروسات والتكنولوجيات الاحيائية رفع طلباً بتسجيل العلامة التجارية إلى الهيئة في الـ18 من الشهر الجاري .

بدورها نقلت هيئة براءة الاختراع عن رئيسها غريغوري إيفلييف قوله إن “المخترعين الروس لا يكتفون باختراع نموذج واحد من اللقاح” موضحاً أن الهيئة تلقت منذ تفشي وباء كورونا ما يزيد على 30 طلباً بتسجيل اختراع للقاحات جديدة ضد الفيروس حيث منحت الهيئة 16 شهادة اختراع.

وبين إيفلييف أن الحصول على العلامة التجارية للقاح الذي قد تم تسجيله يمنح المركز أفضليات ملموسة عند تسويق منتجها في روسيا وخارجها.

وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت من مركز فيكتور الروسي كل المستندات الخاصة بتسجيل لقاحه الثاني وأكدت أن اللقاح الجديد تم وضعه استناداً إلى التكنولوجيا نفسها التي اعتمدها المركز عند وضع لقاحه الأول “آبي فاك كورونا” .