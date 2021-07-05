ريابكوف: واشنطن تبحث عن ذريعة لفرض عقوبات على روسيا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن أمريكا تبحث عن ذريعة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا رغم إدراك من يصوغون التوصيات للإدارة في واشنطن بعدم جدوى تلك السياسة.

وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة “الحياة الدولية” اليوم: “إنهم لا يستطيعون التخلي عن سياسة العقوبات على الرغم من إدراكهم لعدم جدواها ومع ذلك سوف يبحثون عن أي ذريعة للقيام بشيء آخر من هذا القبيل”.

وأضاف ريابكوف أن عدم جدوى هذه السياسة وانعدام معناها يتضح بشكل متزايد حتى بالنسبة لأولئك الذين يصوغون التوصيات بشأن المسار الرسمي في الاتجاه الروسي الذي يجب أن تتبعه الإدارة في واشنطن.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن الكرملين على علم بالعقوبات الأمريكية المرتقبة ضد روسيا ويدرس الخيارات بينما أشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى أن التصريحات بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا لا تعمل على خلق مناخ إيجابي في العلاقات بين البلدين مؤكدا عدم وجود أي تحولات جوهرية في العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ قمة جنيف التي عقدت في الشهر الماضي بين رئيسي البلدين.