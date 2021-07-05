مباحثات سورية عراقية في مجال العمل وتنظيم العمالة في البلدين

بغداد-سانا

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح تطوير العلاقات بين سورية والعراق في مجال العمل والعمال وتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم دخول العمالة السورية إلى العراق.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في بيان: “إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وموضوع العمالة السورية في العراق وتنظيم دخولها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين إضافة إلى بحث عدد من المواضيع التي تخص المرأة وذوي الإعاقة”.

وأكد الوزير الركابي أهمية التواصل مع الجانب السوري من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارة ودائرة الإقامة في وزارة الداخلية والجانب السوري وضرورة تضافر الجهود بهذا الشأن.

من جانبه أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أهمية تعزيز التعاون بين سورية والعراق في جميع المجالات ومنها مجال العمل وتنظيم العمالة في البلدين.

وقال الدندح: إن اللقاء بحث “تسوية أوضاع السوريين المخالفين لقانون الإقامة العراقي ومعالجة موضوع المنع الذي يتعرضون له بعد دفع الغرامات القانونية وخاصة أنهم يمثلون طاقة منتجة كبيرة وحيوية تسهم إسهاماً عالياً في بناء وتنمية العراق الشقيق ومنهم أطباء ومهندسون وأصحاب شركات ومشاريع إنتاجية وفي ظل امتناع السفارة العراقية في دمشق عن منح تأشيرة دخول للسوريين”.

وأشار الدندح إلى تسليم الوزير الركابي دعوة من وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السورية لزيارة دمشق حيث رحب بها ووعد بتلبيتها.