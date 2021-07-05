ميسي يتصدر قائمة أفضل هدافي النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا

بوينس إيرس-سانا

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني قائمة أفضل هدافي النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا والتي تستمر حتى الـ 11 من تموز الجاري.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن ميسي تصدر قائمة أفضل هدافي كوبا أمريكا برصيد 4 أهداف جاء آخرها في شباك الإكوادور خلال المواجهة التي فازت بها الأرجنتين في الدور ربع نهائي.

وافتتح ميسي أهدافه مع الأرجنتين في النسخة الحالية من كوبا أمريكا أمام تشيلي في الجولة الأولى ثم نجح في تسجيل هدفين في شباك بوليفيا بالجولة الخامسة قبل أن يعود لهز الشباك مجددا أمام الإكوادور ليتفوق في منافسات جائزة هداف كوبا أمريكا 2021 على مهاجم البيرو “جيانلوكا لابادولا” صاحب المركز الثاني في القائمة برصيد 3 أهداف.

ويستعد ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين أمام نظيره الكولومبي في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا والمقررة إقامته الأربعاء المقبل.