فيضانات تضرب مدينة سوتشي الروسية بعد هطل أمطار غزيرة

سوتشي-سانا

ضربت الفيضانات مدينة سوتشي الروسية اليوم مع استمرار هطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف شديدة منذ أمس.

وذكرت وكالة تاس أن المياه غمرت عدة شوارع وطوابق فنية بمستشفى في سوتشي نتيجة الأمطار الغزيرة، حيث أفاد عمدة سوتشي أليكسي كوبايجورودسكي عبر قناته على تلغرام أن هناك عمال طوارئ في الموقع وأسهمت جهودهم في انحسار المياه ولا توجد مخاطر تتهدد المرضى.

ووفقا ً لمديرية منطقة كراسنودار بوزارة الطوارئ الروسية فقد تسببت الأمطار الغزيرة في تهاوي الأشجار وتعرض سطح مبنى سكني لأضرار وتعرض مستشفى للفيضانات فيما ارتفع منسوب مياه الأنهار.

وكانت الأمطار الغزيرة المترافقة برياح قوية تسببت أمس في اضطرابات مرورية في عدة مناطق بالمدينة وتم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في سبع مناطق سكنية.

يذكر أن سوتشي هي أحد المنتجعات الرئيسة في روسيا وتم شغل 88 بالمئة مرافق الإقامة في مدينة المنتجع منذ بداية الشهر الحالي، ومع حجز العديد من الفنادق والمنتجعات الصحية الكبرى بالكامل فان حوالي 180 ألف سائح يقضون عطلاتهم هناك في الوقت الحاضر.