استهداف صاروخي لقاعدة عسكرية تضم جنوداً أمريكيين بالعراق

بغداد-سانا

استهدفت ثلاثة صواريخ مجددا اليوم قاعدة “عين الأسد” التي تضم جنوداً أمريكيين في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله اليوم إن “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار” مشيرا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن إصابات.

وتعرضت العديد من قواعد “التحالف” الأمريكي وأرتاله في العراق لاستهدافات خلال الأشهر الماضية بالصواريخ أو بالعبوات الناسفة مخلفة أضراراً عدة حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في آذار الماضي مقتل متعاقد أمريكي مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بالقصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.