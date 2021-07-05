المخرج عبد اللطيف عبد الحميد يعود به (الطريق) إلى البيئة الساحلية

دمشق-سانا

يعود المخرج السينمائي عبد اللطيف عبد الحميد من خلال فيلمه الروائي الجديد (الطريق) إلى عوالم البيئة الريفية البسيطة التي قدمها في معظم أفلامه ونال من خلالها شهرة واسعة.

الفيلم الذي أنهى تصويره المخرج عبد الحميد وبدأ بعملياته الفنية ليصبح جاهزاً للعرض عن نص من تأليفه بالشراكة مع عادل محمود وإنتاج المؤسسة العامة للسينما عبارة عن مشهدية ريفية بسيطة وحكاية قد تجري في أي قرية ريفية بالعالم ولكن شخوصها ينتمون لبيئتهم التي تلونها تفاصيل حياتية دافئة تحمل آمالهم وخيباتهم جراء أنواء الحياة.

وحول فيلمه الجديد يوضح مخرج رسائل شفهية أن الحامل الرئيسي لأحداث الطريق الطفل صالح ومعاناته جراء اتهامه بالغباء من قبل جميع من حوله ولكن جده الذي يحمل اسمه نفسه أوكل لنفسه مهمة تحويل الغباء الإدراكي الخاص للطفل إلى ذكاء معرفي وجمالي محولاً اياه إلى رجل للطريق ضمن معنى مجازي واسع يشمل من يصل ومن يضل ومن يتردد وليجد على هذا الطريق قصة حب بنهاية سعيدة.

وعبر الممثل نبراس ملحم عن سعادته بأولى تجاربه مع المخرج عبد الحميد التي وصفها بالممتعة حيث يجسد شخصية أستاذ مادة الرياضيات يحمل في داخله روحاً فلسفية تتطلع نحو الأمور المهمة في الحياة.

أما الممثل محمد شما بين أن الفيلم يجسد حالة اجتماعية عميقة تبرز من خلال الصورة المشهدية وتأخذنا لعوالم أخرى مبيناً أنه لمس من خلال عمله مع المخرج عبد الحميد أن هذا المبدع يمتلك أشياء خاصة وعميقة وجعل من السينما بالنسبة له حكاية عشق لا تنتهي.

أما الممثل عدنان عربيني الذي يؤدي شخصية مدرس مادة الفيزياء في الفيلم ويحاول نقل المعلومة العلمية الجافة لطلابه بأسلوب فكاهي فأعرب عن سعادته بهذه التجربة السينمائية التي تختلف عن تجاربه الدرامية السابقة ولا سيما أنها مع “أستاذ كبير ورمز ويعتبره قدوة بالنسبة له”.

المخرج المنفذ علي الماغوط الذي يعمل للمرة الأولى مع المخرج عبد الحميد أشار إلى أنه كان لديه الفضول دائماً للتعامل مع هذه القامة السينمائية لكي يكتسب من خبرته ومعرفته وليتعلم من مدرسته التي نشأ عليها منذ عشرات السنين ولعب دوراً في تطور السينما السورية.

مساعد المخرج يارا اسماعيل لفتت إلى أنه بحكم دراستها للإخراج السينمائي فإن هذه التجربة بالنسبة لها كانت غنية جداً وممتعة ومفيدة ولا سيما أنها مع مخرج كبير يأخذ لقطات فيلمه ككوادر سينمائية لكي يصنع صورة مختلفة وفي الوقت نفسه يكون حريصاً على سماع وجهات نظر كل أعضاء الكادر الموجود.

وتحدثت مشرفة اكسسوار الفيلم النحاتة سيماف حسن عن تجربتها في هذا الفيلم الذي يعود بنا إلى فترة التسعينيات التي عاشتها ما جعل عملها كمشرفة اكسسوارات سهلا مشيرة إلى أنها سعت لإضافة لمستها حتى تعطي لمكان التصوير حياة.

فيلم الطريق الذي صورت مشاهده في منطقة الدريكيش بريف طرطوس شاركت فيه مجموعة من الفنانين السوريين من بينهم موفق الأحمد وغيث ضاهر ومأمون الخطيب ورباب مرهج وأحمد كنعان ورند عباس وتماضر غانم وماجد عيسى وراما الزين وعلاء زهر الدين وهاشم غزال وخالد رزق وغيرهم.

شذى حمود