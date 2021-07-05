حراج درعا: إنتاج 500 ألف غرسة وتحريج 320 هكتاراً

درعا-سانا

أنهت دائرة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا تنفيذ خطة الإنتاج والتحريج للموسم الحالي بإنتاج 500 ألف غرسة حراجية متنوعة وتحريج 320 هكتارا في مواقع مختلفة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الدائرة بدأت بتنفيذ خطتها الجديدة للعام الحالي باستصلاح 30 هكتاراً من الأراضي المحجرة واستصلاح 10 هكتارات في موقع الزويتينة بعالقين مبيناً أن الغاية من الإستصلاح إدخال أراض جديدة ضمن الاستثمار الزراعي الفعلي.

وبين العبد الله أن لدى الدائرة أعمال تنفذ على مدار العام تتعلق بتنمية وتربية المواقع التي طالها الضرر كما لديها أعمالاً تعنى بالطرق الحراجية من حيث التعزيل أو شق طرق جديدة وتم في هذا العام شق طريق حراجي جديد بطول ألف متر.