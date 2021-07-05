ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية في الفلبين إلى 50

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية فلبينية جنوب البلاد إلى 50 قتيلاً.

وذكرت وزارة الدفاع الفلبينية اليوم وفق ما نقلت وكالة شينخوا أن 47 جندياً وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 49 جندياً وأربعة مدنيين جراء تحطم طائرة النقل من طراز “سي130” في جزيرة جولو بإقليم سولو جنوب البلاد.

وأشار الميجور جنرال إدغارد أريفالو المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية إلى استمرار عمليات استعادة أجزاء الطائرة بما في ذلك الصندوق الأسود.

وتحطمت الطائرة أثناء محاولتها الهبوط على الجزيرة عندما تجاوزت المدرج دون أن تهبط ولم ينجح قائدها في السيطرة عليها واشتعلت فيها النيران.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 45 شخصاً وإصابة 53 آخرين.

وينفذ الجيش الفلبيني عمليات في جنوب البلاد حيث تنشط مجموعات مسلحة بمن فيها جماعة “أبو سياف” التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.