إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال 7 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الاحتلال مسجداً في بلدة حلحلول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا مسجد النبي يونس في البلدة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ستة بجروح والعشرات بحالات اختناق.

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود بالقدس المحتلة وبلدات عرابة والزبابدة في جنين وبيتا في نابلس واعتقلت سبعة فلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مئات المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية فيها.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.