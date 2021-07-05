الحرارة تميل للارتفاع قليلاً مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو اليوم وغداً الثلاثاء صحواً بشكل عام وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…