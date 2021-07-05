توقف خط الإنتاج الأول في مخبز السويداء الآلي وبدء إجراءات الصيانة لإعادته إلى الخدمة

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء عن توقف خط إنتاج في مخبز السويداء الآلي الأول العامل بنظام الإدارة عن العمل فجر اليوم بسبب عطل في حصيرة بيت النار.

وذكر مدير فرع المؤسسة علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة بالمؤسسة بدأت بالعمل لسحب الحصيرة القديمة وتعديلها عبر تركيب حصيرة جديدة مع إجراء صيانة كاملة وتحديثات لبيت النار بغية إعادة الخط للخدمة خلال الساعات القادمة.

وبين مهنا أن العمل جار في المخبز حالياً على خط إنتاج واحد وتتم تغطية نقص الإنتاج الناتج عن توقف الخط الثاني من خلال المخابز الأخرى بالمحافظة لتأمين المادة للمعتمدين.

ويعمل مخبز السويداء الآلي الأول عبر خطي إنتاج ويبلغ إنتاجه اليومي نحو 22 طناً.