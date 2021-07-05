روسيا: سيناريو توسيع مجلس الأمن الدولي غير مقبول

نيويورك-سانا

أعلن ديميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة معارضة بلاده لفكرة زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن في تكوين المجلس وأن يدور الحديث عن زيادة مشاركة الدول النامية فيه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله في حديث صحفي اليوم “نحن نركز على أن أي إصلاح لمجلس الأمن الدولي يجب أن يحظى بأوسع موافقة ممكنة وأن يؤدي إلى تكوين أكثر توازناً للمجلس ونشير علانية ومباشرة إلى أننا ضد زيادة عدد دول الغرب الجماعي في مجلس الأمن الدولي ويشمل ذلك ألمانيا واليابان”.

وأضاف يجب أن يبقى مجلس الأمن هيئة قادرة على العمل ويمكن إدارتها ونهجنا في الإصلاح لا يعني توسيعاً آلياً للمجلس وفقاً لمبدأ ليكن التمثيل 50 بدلاً من 15 معتبراً أن العدد المثالي لأعضاء المجلس هو 20 دولة وأكثر.