أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمات المركز الطبي المحدث في الحسكة

الحسكة-سانا

قدم المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة (اللؤلؤة) عدداً كبيراً من الخدمات الصحية والطبية للمراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن عدد مراجعي المركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 50 ألفاً في مختلف الأقسام التخصصية لافتاً إلى أن المركز قدم كل ما هو ممكن بغية تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين ولا سيما بعد خروج المشفى الوطني في المدينة عن الخدمة.

وأوضح خلف أن المركز الطبي المحدث يقدم كل الخدمات الطبية للمراجعين والأطفال عبر الأقسام المتخصصة فيه حيث بلغ عدد أطفال التلاسيميا الذين تم نقل الدم لهم 1009 أطفال مشيراً إلى أن المديرية قامت بتفعيل عيادات كانت متوقفة ضمن المركز وإصلاح أجهزة الأشعة ما زاد من الإقبال على المركز وخفف الكثير عن المواطنين مؤكداً سعي المديرية لتطوير المركز وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في الفترة المقبلة.