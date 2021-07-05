محافظ الحسكة يدعو المنظمات الدولية للضغط على المحتل التركي لوقف جريمة قطع المياه عن الأهالي

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة غسان خليل مع كريستوف مارتن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية سبل تعزيز التعاون في مجال تأمين مياه الشرب للمواطنين في ظل استمرار المحتل التركي بجريمة قطع المياه عن أهالي المدينة والريف الغربي عبر إيقاف تشغيل محطة مياه علوك.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية للتخفيف من آثار جريمة قطع المياه والعمل على توفير مياه الشرب للموطنين سواء عبر صهاريج التعبئة المباشرة لمنازل المواطنين أو تعبئة خزانات المياه المنتشرة في الشوارع.

ودعا خليل الهيئات الأممية والمنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر للضغط على المحتل التركي لوقف جريمته المتمثلة بقطع المياه عبر وقف الضخ من محطة علوك وإعادة إدارتها من المؤسسة العامة للمياه بهدف تأمين مياه الشرب للمواطنين كونها مصدر المياه الوحيد لمدينة الحسكة.

ومع استمرار المحتل التركي بجريمته اتخذت المحافظة والجهات المعنية جملة إجراءات إسعافية لتأمين مياه الشرب لأبناء مدينة الحسكة كزيادة عدد الصهاريج التي تقوم بنقل المياه إلى مركز المدينة وتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأهالي عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والجمعيات الأهلية والخيرية.

من جهته أشار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الهدف من الزيارة الوقوف على واقع معاناة الأهالي نتيجة قطع مياه الشرب عنهم وأنه سيتم إيصال رسالة المحافظ إلى الجهات الأعلى في المنظمة والعمل على الاستمرار في التعاون بهدف تأمين الاحتياجات وفق الإمكانات المادية والبشرية موضحا أنه سيتم العمل على تأمين 50 خزان مياه إضافيا لنشرها في مدينة الحسكة.