استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بالقذائف الصاروخية

دير الزور-سانا

استهدفت القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي مساء اليوم بهجوم بالقذائف الصاروخية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن عدة قذائف صاروخية سقطت مساء اليوم داخل القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لدير الزور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة التي استهدفت بالهجوم ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة.

واستهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي المذكورة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بهجوم برشقات صاروخية.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لقواتها المحتلة في عدة مناطق في الجزيرة السورية ولا سيما في الحقول النفطية لسرقتها ونهبها مع مرتزقتها في ميليشيا “قسد” التي ترتكب جرائم الخطف والقتل بحق المواطنين.