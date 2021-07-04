منوعات تراثية وموشحات لجوقة صدى على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

باقة منوعة من الأغاني التراثية والطربية والموشحات أدتها جوقة صدى بقيادة المايسترو باسل حداد بطريقة الغناء الجماعي وسط تفاعل جمهور مسرح قصر الثقافة بحمص.

برنامج الأمسية بدأ بموشح يا غزالا تلاها مزيج غنائي ميدلي بين اللغة الصينية وأغنية على باب بنوقف للسيدة فيروز.

كما غنى أعضاء الجوقة يا قصص لجوليا بطرس وحلوة يا نيالها لزكي ناصيف وميلي ياحلوة لماجدة الرومي وعلى عين المي ياسمرا لنصري شمس الدين وقمرة ياقمرة لفيروز إضافة إلى مقطوعة موسيقية من تأليف وتصميم الجوقة .

واختتمت الأمسية بمقتطفات غنائية من تراث المحافظات السورية امتزجت بمقاطع إيطالية وأغاني محمد عبد الوهاب بأسلوب جديد لاقى استحسان الجمهور.

مؤسس الجوقة باسل الحداد ذكر أن جوقة صدى تتكون من فئتين عمريتين الأولى تضم 35 طفلا دون الـ 15 عام والثانية تضم 25 شابا وشابة وتسعى لتقديم أصناف منوعة من الموسيقا بأسلوب جديد ومتفرد عبر المزج بين الغربي والشرقي والتراث والموشحات.

وأوضح أن عمر الجوقة لم يتجاوز 8 سنوات واستطاع صداها أن يصل من مقرها في يبرود لكل القلوب المحبة والعامرة بالموسيقا عبر الغناء الجماعي الكورالي بأسلوب مميز فريد ومحبب.

رشا المحرز