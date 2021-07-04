إجلاء عشرات الأشخاص جراء فيضانات في شبه جزيرة القرم الروسية

موسكو-سانا

أجلت قوات الطوارىء الروسية عشرات الأشخاص بينهم 21 طفلا جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في شبه جزيرة القرم.

ونقلت تاس عن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية قوله اليوم إنه تم إجلاء 64 شخصاً بينهم 21 طفلا إلى 12 مركزا مؤقتا بعد هطل أمطار غزيرة تسببت بفيضانات في شبه جزيرة القرم تلاها فيضان نهر بيلبيك.

وكانت وكالات الطوارئ المحلية أصدرت في وقت سابق تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات بعد هطل أمطار غزيرة حيث لقي شخص مصرعه وأصيب آخر نتيجة الأحوال الجوية في منطقة باخشيساراي.

وفي منتصف حزيران الماضي تسبب إعصار اجتاح شبه جزيرة القرم بهطل أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وكانت يالطا وكيرتش أكثر المناطق تضررا حيث قتل شخص في يالطا وأصيب 58 شخصا نتيجة الفيضانات في حين لا يزال شخص واحد مفقوداً.