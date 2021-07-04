الهولندي فرستابن بطلاً لسباق النمسا في بطولة العالم لـ (الفورمولا 1)

فيينا-سانا

فاز الهولندي ماكس فرستابن اليوم بسباق جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات “الفورمولا 1” للسيارات.

وأنهى فرستابن السباق في المركز الأول ليعزز صدارته للبطولة بفارق 32 نقطة عن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وحامل اللقب والذي جاء في المركز الرابع متأخراً بفارق كبير عن فرستابن.

بدوره احتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني أمام لاندو نوريس سائق مكلارين وصاحب الترتيب الثالث.

وبهذا التتويج أصبح فرستابن أول سائق في التاريخ يفوز بثلاثة سباقات لنسخة واحدة من بطولة العالم خلال أسبوعين فقط كما توج بسباق جائزة فرنسا في الـ 20 من حزيران الماضي قبل أن يحرز جائزة ستيريا في الـ 27 من الشهر نفسه.