بمساعدة وحدات من الجيش… إخماد حريق في حراج السكري بريف حماة الشمالي الغربي

حماة-سانا

أخمدت فرق وآليات إطفاء مديرية الحراج في هيئة تطوير الغاب ووحدات من الجيش العربي السوري حريقاً شب في الحراج الجبلية بقرية السكري في أقصى ريف حماة الشمالي الغربي نتيجة الاعتداء عليها بقذائف من المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الغربي.

نقيب الضابطة الحراجية بالغاب غيث حسن أشار إلى أن الحريق ألحق أضراراً بالثروة الحراجية مشيراً إلى أن تعاون الأهالي مع فرق حراج الإطفاء بالغاب وفرقة إطفاء الحفة باللاذقية ووحدات الجيش العربي السوري الموجودة في المنطقة أسهم بالحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.

وأكد ناهل سليمان رئيس مركز إطفاء في هيئة تطوير الغاب أن الاستهداف المستمر للمنطقة بالقذائف الصاروخية يتسبب باندلاع النيران في الحراج وتكرار الحرائق لتلتهم مساحات من الغابات المجاورة وإلحاق الضرر بالأراضي الزراعية وحقول الفلاحين.