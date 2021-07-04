بعد إعادة تأهيله… تزويد مركز الإطفاء في داريا بأربع سيارات إطفاء كبيرة

ريف دمشق-سانا

خصص مركز الإطفاء في مدينة داريا بأربع سيارات إطفاء كبيرة وذلك بعد إعادة تأهيله وترميمه بشكل كامل ضمن إجراءات تجهيزه ليكون مركزاً لـ “فوج إطفاء محافظة ريف دمشق”.

مدير مجلس مدينة داريا مروان عبيد أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت إعادة تأهيل المركز بشكل كامل بدعم من محافظة ريف دمشق والمجتمع الأهلي وتم أيضا تجهيزه بجميع المستلزمات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته حال حدوث أي طارئ في المحافظة مبيناً أنه خلال فترة قريبة سيتم نقل كل الأمور المتعلقة بمركز إطفاء الريف من المقر الكائن حالياً في دمشق إلى المركز في داريا.

وفي السياق لفت عبيد إلى أن أغلب المؤسسات الخدمية استأنفت عملها في المدينة ومنها مديرية مالية داريا والمركز الصحي والاتصالات وغيرها مشيراً إلى التنسيق الدائم مع المحافظة والفعاليات الاقتصادية في المدينة لإعادة تأهيل مختلف المؤسسات والأعمال التي كانت تشتهر بها المدينة ولا سيما صناعة الموبيليا والأثاث المنزلي الخشبي.

وبدأت أعمال ترميم وتأهيل مركز الإطفاء في مدينة داريا مطلع شهر حزيران الماضي بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق.

سفيرة إسماعيل