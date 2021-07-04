مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من الأراضي جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال وأحرقوا مساحات واسعة منها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا إن مستوطنين اقتحموا القرية وأضرموا النار في الأراضي الزراعية الواقعة في الجهة الشرقية منها الأمر الذي أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وفي سياق آخر أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً على هدم منزله في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أجبرت الفلسطيني على هدم منزله شمال بلدة العيسوية في المدينة المقدسة وشردت قاطنيه.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.