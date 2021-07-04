بسبب نقص الأوكسجين… وفاة 33 من مرضى الكورونا بمشفى في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

توفي 33 مصابا بفيروس كورونا اليوم في أحد مستشفيات إندونيسيا بسبب نقص إمدادات الأوكسجين.

ونقلت قناة كومباس الإخبارية الإندونيسية عن مسؤولين في مستشفى ساردجيتو العام الذي يقع بمدينة يوغياكارتا جنوبي جزيرة جاوة الإندونيسية قولهم “توفي 33 مريضا بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب نقص إمدادات الأوكسجين”.

بدوره اوضح مسؤول العلاقات العامة في المستشفى بنو هيرماوان أن الأوكسجين المركزي نفد تماما ليلة أمس ومنذ ذلك الحين تم دعم المرضى بأسطوانات الأوكسجين إلا أنها لم تكف وحدثت حالات الوفاة معتبرا أنه كان من الصعب مساعدة هؤلاء المرضى لأن حالتهم كانت خطيرة.

وتشهد اندونيسيا ارتفاعا في حصيلة الإصابات اليومية التي تضاعفت أربع مرات خلال أقل من شهر وقد سجلت أكثر من 27 ألف إصابة و555 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات في إندونيسيا مليونين و284 ألفا فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 60 ألفا وهي بذلك إحدى أكثر دول آسيا تضررا بالجائحة وتسبب العدد الهائل في الإصابات اليومية بالفيروس بالضغط الشديد على نظام الرعاية الصحية في البلاد مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت شبه عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين.