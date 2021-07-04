بيسكوف: (ناتو) لا يحقق أي استقرار في القارة الأوروبية

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” لا يحقق أي استقرار في القارة الأوروبية.

ونقلت وكالة “تاس” عن بيسكوف قوله في مقابلة على قناة “روسيا 1” التلفزيونية: إن “الحوار مع حلف شمال الأطلسي بشروط مفروضة مستحيل وإن “ناتو” خلق للمواجهات وهو مستمر في أداء هذه الوظائف لأنه لا يركز على أي شيء آخر ولا يجلب أي استقرار في القارة الأوروبية بل على العكس من ذلك فهو عنصر مزعزع للاستقرار”.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لطالما حافظت على إقامة علاقات بناءة مع “ناتو” فإنه من الممكن الحوار مع الحلف لمعالجة العديد من القضايا.

وفي سياق متصل أكد بيسكوف أن سلطات كييف تدبر استفزازات بهدف تأجيج الوضع في المنطقة واصفاً ذلك بأنه “أمر مؤسف وظرف نضطر للعيش فيه”.

وقال بيسكوف: إن الرئيس فلاديمير بوتين “يتبنى قرارات تظهر بوضوح عزم موسكو على الدفاع عن مصالحها من خلال إجراء مناورات وتدريبات عسكرية داخل أراضي البلاد”.

وتابع بيسكوف: “يجب ألا يشكك أحد في حزم روسيا والرئيس بوتين غير أنني أقترح الامتناع عن الحديث عن سيناريوهات ما يسمى يوم القيامة على غرار أزمة الكاريبي عام 1962 وغيرها لأن حزم روسيا يبدو واضحاً أكثر فأكثر لخصومنا”.

وشدد بيسكوف على أنه لا تراود روسيا أي أوهام وتدرك تماماً أن خصومها لن يتخلوا أبداً عن محاولات ردعها.