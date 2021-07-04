إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 492 ألفاً وعمان 275 ألفاً

الرياض وعمان-سانا

سجلت السعودية اليوم 13 حالة وفاة و1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق إحصاء رسمي للسلطات الصحية في السعودية فإن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 492785 إصابة في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7876 حالة وفاة.

وفي سلطنة عمان سجلت السلطات الصحية 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة في عموم البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 275166 إصابة في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3283 حالة وفاة وبلغت حالات الشفاء 242874 شخصاً.