خبير روسي يؤكد أن هدف استراتيجية الأمن الوطني التصدي للناتو

موسكو-سانا

قال المحلل السياسي الروسي ليونيد سوكياني إن “أولويات الأمن القومي الروسي تكمن في حماية المصالح الاقتصادية والقومية والاستراتيجية لروسيا الاتحادية”.

ونقلت سبوتنيك عن سوكياني قوله في حديث إذاعي “لم تتغير استراتيجية الأمن القومي الروسي لكن طرأت عليها بعض التعديلات التي تعكس التطورات الأخيرة في العالم والتطورات على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

جاء ذلك في معرض تعليقه على تصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استراتيجية الأمن الوطني الجديدة لروسيا أمس والتي اعتبرت مناورات حلف الناتو التي تتضمن إمكانية استخدام السلاح النووي بأنها تزيد الخطر العسكري على روسيا.

وأشار الخبير الروسي إلى أن الأولوية تكمن في حماية مصالح روسيا في كل الاتجاهات بما في ذلك المشاريع العسكرية التي ينفذها حلف الناتو وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية أكد أهمية هذا المجال في المواجهة والمنافسة بين الدول في الآونة الأخيرة إلى جانب الأنواع التقليدية للمواجهة لحماية المصالح الاستراتيجية لروسيا.

وكان الرئيس الروسي صدق أمس على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.