بهدف صقل مهارات العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية… تأهيل أدلاء ومرشدين سياحيين

دمشق-سانا

تسعى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بشكل مستمر إلى تنفيذ دورات تدريبية بكل الاختصاصات بهدف صقل مهارات العاملين بالمجال السياحي وتأمين حاجة المنشآت والفعاليات السياحية ورفد القطاع السياحي بالكوادر الكفؤة.

وبهذا الصدد بين مدير الهيئة المهندس مسلم الناعم لمندوبة سانا أن الدورات التي تنظمها الهيئة تأتي في إطار تنفيذ خطة عمل وزارة السياحة لتأهيل الكوادر العاملة في المنشآت السياحية والفندقية واستجابة لحاجات سوق العمل وبهدف تنفيذ الخطط التدريسية والبرامج التدريبية المقررة للعام الحالي لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة وبهدف تأهيل مجموعة من الأدلاء والمرشدين السياحيين نفذت مؤخراً دورات دلالة سياحية بدمشق وحلب والسويداء وأعلنت نتائجها حيث نجح 76 متقدماً من أصل 95.

وذكر أن الدورات الثلاث نفذت في محافظات السويداء وحلب ودمشق على التوالي في الفترة الممتدة منذ بداية العام ولغاية الـ 26 من نيسان الماضي وصمم برنامجها التدريبي وفق أفضل معايير التدريب والتعليم لاختصاص الدلالة السياحية لجهة تنوع المحتوى العلمي والتدريبي وشموليته لأهم المواضيع المتعلقة بالتراث السوري المادي “القلاع والمدرجات والمسارح والمساجد والكنائس” واللامادي “الفنون والعادات والتقاليد والتعايش والتآخي الديني في سورية” والجغرافية السياحية والتسويق والترويج السياحي والتقنيات المتعلقة بعمل الدليل وقانون الأدلاء وغرف السياحة والأمن السياحي وغيرها.

وبين الناعم أن البرنامج تضمن أيضاً جولات علمية وعملية لاطلاع المتدربين على أهم المواقع الأثرية السورية كدمشق القديمة ومعلولا وتدمر وقلعة حلب وقلعة صلاح الدين وأوغاريت وتم خلال الجولات تنفيذ حالات عملية من قبل المتدربين لتعزيز مهاراتهم العملية ومعلوماتهم النظرية.

أما بالنسبة لأعداد المتقدمين للدورات فقد عكست رغبة شريحة واسعة من الشباب لاتباعها والعمل كدليل سياحي حيث اتبع الدورة في السويداء 26 متدرباً ومتدربة نجح منهم 21 وفي حلب 27 متدرباً ومتدربة نجح منهم 21 وفي دمشق 42 متدرباً ومتدربة نجح منهم 34.

وأشار الناعم إلى أن الهيئة تعمل لتنفيذ برنامج تدريب الدلالة السياحية للعام 2021 وغيرها من البرامج التدريبية رغم جميع المعوقات وذلك وفق أرقى معايير التدريب والتعليم.

سكينة محمد