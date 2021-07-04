شركة تجفيف البصل والخضار بسلمية: بدء استلام القمح المخصص لتصنيع البرغل

حماة – سانا

بدأت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية بريف حماة الشرقي استلام الأقماح المحددة من المزارعين والمنتجين حسب مواصفات السورية للحبوب وذلك في إطار تنفيذ خطتها لتصنيع البرغل للموسم الجاري بكمية إنتاج وقدرها 325 طنا.

وبين المدير العام للشركة المهندس باسم الحموي في تصريح لمراسل سانا أن الشركة بدأت استلام القمح من المزارعين بشكل مباشر لافتا إلى أن هناك لجاناً متخصصة لفحص العينات المستلمة في مخبر الشركة حيث يجري استلام الأقماح من الدرجتين الأولى والثانية حسب المواصفات المطلوبة مرجحا تزايد كمياتها المستلمة خلال الأيام المقبلة مع استكمال عمليات حصاد القمح في مختلف مناطق المحافظة.

واضاف الحموي أن الشركة تعتزم البدء بعمليات تصنيع مادة البرغل التي تجري من خلال استلام القمح القاسي وغربلته قبل سلقه وتجفيفه تحت أشعة الشمس في ساحة الشركة ومن ثم تخزينه في مستودعها على أن يتم جرش وتصنيع البرغل حسب الطلب ليكون جاهزا لطرحه في الاسواق بأسعار منافسة.

ولفت إلى أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع عمليات التسويق من خلال نقل المحصول من حقول المنتجين بسيارات الشركة تسهيلا لهم في شحن محاصيلهم مع الإسراع في صرف قيم المحصول بنفس يوم التسليم وذلك وفقا للأسعار المحددة لدى المؤسسة السورية للحبوب.

وعن الخطة الانتاجية للشركة بين مديرها انها تشمل تصنيع 1288 طنا من البصل و325 طنا من القمح.

يشار إلى أن الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار نفذت تجربة هي الأولى من نوعها هذا العام تتضمن زراعة نبات الزعتر الاخضر على مساحة 1000 متر مربع ضمن مقر الشركة وذلك لإنتاجه وتحضيره وتعبئته محليا مع تقليم وتنظيم حقل الزيتون العائد للشركة بغية تحسين انتاجه من الزيتون.

عبد الله ومحي الدين