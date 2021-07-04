تسديد دفعات الاكتتاب والتخصص لجمعيات التعاون السكني عن طريق المصرف حصراً

دمشق – سانا

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان على جمعيات التعاون السكني ضرورة تسديد دفعات الاكتتاب و التخصص عن طريق المصرف حصرياً.

وفي تعميم حصلت سانا على نسخة منه اليوم طلبت الوزارة من مديريات التعاون السكني في المحافظات توجيه كل جمعيات التعاون السكني الواقعة ضمن نطاق إشرافها إلى ضرورة تسديد كل دفعات الاكتتاب والتخصص عن طريق المصرف حصرياً.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة من قبل القائمين على هذه الجمعيات تضعهم تحت طائلة المسؤولية وإسقاط العضوية.

وحسب التعميم يأتي هذا الإجراء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء.

مدى علوش