دورات تقوية تعليمية مجانية في النبك لطلاب وتلاميذ الشهادات العامة

ريف دمشق – سانا

أمنت مديرية تربية ريف دمشق دورات تقوية تعليمية مجانية على فترات مكثفة لتلاميذ وطلاب الشهادات العامة في منطقة النبك لمساعدتهم على تعويض الفاقد التعليمي ولا سيما في السنوات التي منعهم فيها الإرهاب من متابعة تحصيلهم العلمي.

الدورات التي بدأت في الـ26 من حزيران الماضي ومستمرة طيلة العطلة الصيفية في ثانوية الشهيد مصطفى محلاية في النبك مجانية وتهدف إلى رفع مستوى الطلاب العلمي وتخفيف العبء المادي عن أهاليهم كما أوضحت مشرفة المجمع التربوي في النبك نوف عرب لـ سانا مشيرة إلى انتقاء أفضل المدرسين من قبل الموجهين الاختصاصيين.

وذكرت عرب أن الدورات متاحة لجميع الطلاب حيث يتم التواصل مع الطلاب وأهاليهم من خلال مدارسهم.

مدرس مادة الرياضيات في دورات التقوية يحيى العموري أوضح أن الدورات تسهم في ترميم الفاقد التعليمي الذي خسره الطلاب في السنوات السابقة وإيصالهم إلى بر الأمان من خلال حل التمارين والتعريف بالأسئلة والاختبارات.

بدوره بين مدير ثانوية الشهيد مصطفى محلاية عبد الرحيم أحمد السلامة أن الدورات داعمة للمنهاج وهي اختيارية مشيرا إلى أن اختيار المدرسة جاء لكونها تتوسط المنطقة ومن أعرق ثانوياتها وتخدم عددا كبيرا من الطلاب وقال إن المدرسة شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب للتسجيل في هذه الدورات.

ومن الطلاب المشاركين أوضح الطالب أسعد بحبوح في الثالث الثانوي العلمي الذي علم عبر اتصال هاتفي تلقاه من إدارة المدرسة تخبره بوجود دورة تقوية مجانية لجميع المواد أن الدورة تهيئ الطالب وتعرفه على المنهاج وترمم معلوماته القديمة معربا عن ارتياحه لكونها مجانية وتساعد الطلاب على استثمار وقتهم بالشكل الأمثل خلال العطلة الصيفية.

رحاب علي وعامر ديب