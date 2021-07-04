توسع زراعة البندورة بالسويداء وتقديرات الإنتاج تزيد على 70 ألف طن للموسم الحالي

السويداء-سانا

تستحوذ زراعة البندورة في محافظة السويداء على نحو 60 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة بالخضار والمحاصيل الصيفية سنوياً محققة إنتاجاً وفيرا يقدر للموسم الحالي بنحو 70 ألفاً و 898 طناً.

والمساحات المزروعة بالبندورة وفقاً لمعاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب ارتفعت من 5940 دونماً الموسم الماضي إلى 8100 دونم خلال الموسم الحالي غالبيتها مروية بالاعتماد على الآبار وتتركز زراعتها في قرى وبلدات المزرعة و الثعلة و عرى و الدور و قيصما لافتاً في تصريح لـ سانا إلى أن عمليات قطافها تبدأ خلال الشهر الحالي و تستمر لنهاية شهر أيلول حسب الصنف ما يوفر فرص عمل جيدة للعاملين بزراعتها وقطافها وبيعها.

وأشار المزارع أيمن الحلبي إلى أن زراعة البندورة تحقق الاكتفاء الذاتي ومجدية اقتصادياً رغم الصعوبات التي تواجه المزارعين من ارتفاع تكاليف الإنتاج مبيناً أنه يزرع سنوياً البندورة إضافة إلى أصناف أخرى من الخضار وتعطي إنتاجية الدونم الواحد لديه من 5 إلى 8 أطنان تقريباً يسوقها في سوق الهال.

فيما ذكر المزارع مازن حبيب من قرية الثعلة أنه يزرع سنويا نحو 60 دونماً بالبندورة والإنتاج يتراوح بين 5 و 15 طناً حسب الموسم لافتاً إلى أهمية توفير الدعم لمستلزمات الإنتاج وتحديد سعر مجز للمزارع بعيداً عن مضاربات السوق.

عمر الطويل