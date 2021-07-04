فتح بوابة سد الباسل بالحسكة لتأمين سقاية المواشي في المنطقة الجنوبية

الحسكة-سانا

فتحت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة بوابة سد الشهيد باسل الأسد لتأمين المياه ضمن مجرى نهر الخابور لسقاية المواشي في المنطقة الجنوبية.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لمراسل سانا أنه بناء على طلب اتحاد فلاحي المحافظة فقد تم فتح بوابة السد يومي الخميس والجمعة الماضيين بهدف تعبئة المياه ضمن مجرى نهر الخابور الممتد من جسم السد وحتى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور لسقاية المواشي الخاصة بحيازة المربين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.

ولفت المهندس أمين إلى أن المياه القادمة من السد ستبقى ضمن مجرى نهر الخابور خلال الأيام القادمة ما سيوفر للمربين مصدر مياه مجانياً يسقون فيها المواشي حيث يشكل نهر الخابور مورد المياه الطبيعي الوحيد الموجود في المنطقة.

وكانت مديرية الموارد أطلقت رية لسقاية القمح والشعير في المنطقة الجنوبية في بداية شهر أيار الماضي.