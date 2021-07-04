وضع 4878 خطاً هاتفياً و2710 بوابات إنترنت بالخدمة في السويداء

السويداء-سانا

وضع فرع الشركة السورية للاتصالات بالسويداء 4878 خطاً هاتفياً جديداً بالخدمة بعد الانتهاء من تركيبها و تحويلها لمشتركين في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر رئيس دائرة المبيعات العامة في فرع الشركة المهندس معين بركة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن وضع الخطوط بالخدمة تم على مدار الأشهر الستة الماضية وترافق أيضاً مع تنفيذ 2710 بوابات إنترنت إضافة إلى تقديم 29 خدمة للفايبر المنزلي ليرتفع العدد الإجمالي للمشتركين بهذه الخدمة التي انطلقت العام الماضي إلى 60 مشتركاً.

ولفت إلى أن سير العمل بالتركيبات يتم بشكل جيد حيث تم لغاية تاريخه تنفيذ 81 بالمئة من خطة تركيب الهواتف و60 بالمئة من خطة تركيب البوابات لكامل العام الحالي مشيراً إلى وجود صعوبات تتعلق بالتعدي على الشبكات الهاتفية وسرقة الكوابل إضافة إلى نقص المواد اللازمة للعمل نتيجة ظروف الحصار الغربي الجائر.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الأرضي في محافظة السويداء مع نهاية العام الماضي أكثر من 136 ألفا ومشتركي خدمة الإنترنت 76658.