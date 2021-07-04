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القوات العراقية تحبط محاولة تفجير أبراج كهربائية جنوب نينوى

2021-07-04

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم إحباطها محاولة تفجير أبراج كهربائية جنوب محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لهيئة الحشد الشعبي قوله إن “قوة من اللواء 25 بالحشد أحبطت محاولة لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى” مشيراً إلى أن “القوة عثرت خلال عملية أمنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير هذه الأبراج”.

وأضاف البيان إن “قوات اللواء 25 كثفت إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية ضمن قاطع مسؤوليتها جنوب نينوى”.

وفي سياق متصل ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن قوات من الشرطة الاتحادية نفذت اليوم عمليات استباقية وعثرت على أوكار للإرهابيين ومتفجرات وقذائف وعبوات ناسفة في مناطق عدة بكركوك شمال العراق.

وأضاف البيان إن مفارز الجهد الهندسي تعاملت مع المضبوطات وقامت بتفجيرها.

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