تحطم طائرة عسكرية فلبينية على متنها 85 شخصاً جنوب البلاد

مانيلا-سانا

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تقل 85 شخصاً على الأقل في جنوب البلاد اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال سيريليتو سوبيانا قوله إنه “تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة سي 30/ التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو”.

وأضاف سوبيانا أن “فرق الإغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص”.

وبين ركاب الطائرة العديد من العسكريين الذين أنهوا للتو تدريبا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وينفذ الجيش الفلبيني عمليات في جنوب البلاد حيث تنشط مجموعات مسلحة بما فيها جماعة “أبو سياف” التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.