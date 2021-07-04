4 تموز 1187- انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين

دمشق-سانا
1187 – انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين.
1776 – استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة.
1810 – القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية.
1827 – ولاية نيويورك تصدر قراراً تمنع فيه الرق على أراضيها.
1863 – استسلام ولاية مسيسيبي في إطار الحرب الأهلية الأمريكية وذلك بعد معركة فيكسبورغ.
1886 – إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك.
1944 – مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنون أول هجوم انتحاري ضد القوات البحرية الأمريكية بالقرب من منطقة أيو جيما بالمحيط الهادي وأدى الهجوم إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية.
1946 – الفلبين تحصل على استقلالها من الولايات المتحدة بعد أكثر من 381 سنة من الاستعمار الأجنبي.
1993 – منتخب الأرجنتين لكرة القدم يفوز على نظيره المكسيكي ويحرز كأس كوبا أمريكا.
2013 – افتتاح مزرعة (لندن أري) وهي أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.
من مواليد هذا اليوم
1715 – كريستيان فورشتيغوت غيلرت أديب ألماني.
1921 – جيرارد ديبرو اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.
1952 – ألفارو أوريبي بيليث رئيس كولومبيا.
من وفيات هذا اليوم
1541 – بيدرو دي ألفارادو مستكشف إسباني.
1831 – جيمس مونرو رئيس الولايات المتحدة.
1934 – ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.