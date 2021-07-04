4 تموز 1187- انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين

دمشق-سانا

1187 – انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين.

1776 – استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة.

1810 – القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية.

1827 – ولاية نيويورك تصدر قراراً تمنع فيه الرق على أراضيها.

1863 – استسلام ولاية مسيسيبي في إطار الحرب الأهلية الأمريكية وذلك بعد معركة فيكسبورغ.

1886 – إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك.

1944 – مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنون أول هجوم انتحاري ضد القوات البحرية الأمريكية بالقرب من منطقة أيو جيما بالمحيط الهادي وأدى الهجوم إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية.

1946 – الفلبين تحصل على استقلالها من الولايات المتحدة بعد أكثر من 381 سنة من الاستعمار الأجنبي.

1993 – منتخب الأرجنتين لكرة القدم يفوز على نظيره المكسيكي ويحرز كأس كوبا أمريكا.

2013 – افتتاح مزرعة (لندن أري) وهي أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.

من مواليد هذا اليوم

1715 – كريستيان فورشتيغوت غيلرت أديب ألماني.

1921 – جيرارد ديبرو اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.

1952 – ألفارو أوريبي بيليث رئيس كولومبيا.

من وفيات هذا اليوم

1541 – بيدرو دي ألفارادو مستكشف إسباني.

1831 – جيمس مونرو رئيس الولايات المتحدة.

1934 – ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.