إنكلترا تتأهل إلى نصف نهائي أمم أوروبا بعد فوزها على أوكرانيا

روما-سانا

تأهلت إنكلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وافتتح المنتخب الإنكليزي باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.

وسجل هاري ماغواير الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني وعاد كين لزيارة الشباك بتسجيله الهدف الثالث بينما سجل جوردان هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة الـ 63.

وبهذا الفوز العريض تأهلت إنكلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى منذ عام 1996.