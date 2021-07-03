رصد 119 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 119 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري قوله إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وغارات لطيران تجسسي وحربي في أجواء التحيتا والفازة والجبلية وكيلو 16.

وأشار المصدر إلى رصد 10 خروقات بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و 83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 الى اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.