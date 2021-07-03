الكرامة يفوز على الاتحاد في نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الكرامة على الاتحاد بنتيجة 98-88 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الأسد الرياضية بحلب في الدور نصف النهائي من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال.

وانتهت الأرباع الثلاثة الأولى بتقدم الاتحاد بواقع 14-13 نقطة و22-17 نقطة و27-24 نقطة وجاء الربع الرابع لمصلحة الكرامة بواقع 24-15 نقطة لتنتهي المباراة بالتعادل 78-78 نقطة ليتم التمديد لوقت إضافي انتهى بالتعادل أيضا 86-86 نقطة وفي الوقت الإضافي الثاني حسم الكرامة المباراة لمصلحته 98-88 نقطة.

وهذه المباراة هي الأولى للفريقين في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي وسيلتقي الفريقان مجدداً يوم الأربعاء القادم في حمص في مباراة ثانية وفق نظام البطولة الذي ينص على أن تلعب الفرق في مواجهتي نصف النهائي للفوز بمباراتين من أصل ثلاث ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تلعب للفوز بمباراتين من أصل ثلاث أيضاً.

وكان فريق الجيش افتتح منافسات هذا الدور بالفوز على الوحدة بنتيجة 72-68 نقطة في المباراة الأولى التي جمعتهما في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وسيلتقي الفريقان مجدداً بعد غد.