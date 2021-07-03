الدنمارك تتأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا على حساب التشيك

باكو-سانا

تأهلت الدانمارك إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020 بعد فوزها اليوم على منتخب التشيك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بدور الثمانية في البطولة.

وافتتحت الدنمارك التسجيل في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من توماس ديلاني بعد ركلة ركنية ثم أضاف المهاجم كاسبر دولبرج الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من يواكيم مايله.

بدوره قلص مهاجم التشيك باتريك شيكالفا الفارق بعد الاستراحة بأربع دقائق بعد تمريرة عرضية من فلاديمير سوفال ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف ويتقاسم صدارة الهدافين في البطولة مع كريستيانورونالدو مهاجم البرتغال.