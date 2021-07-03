مسير بيئي لغابات مشقيتا في اللاذقية… اكتشافات جديدة للطبيعة السورية والتنوع الحيوي فيها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران: العدوان الأميركي على المنطقة الحدودية السورية العراقية مناقض لميثاق الأمم المتحدة
2021-07-03
البطريرك يوحنا العاشر يجدد المطالبة برفع الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2021-07-03
الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) يحضرون بالتعاون مع (الخوذ البيضاء) لفبركة هجوم كيميائي في إدلب لاتهام الجيش العربي السوري
2021-07-02
سفير بيلاروس بدمشق: السوريون صوتوا خلال الانتخابات الرئاسية لمستقبلهم وحياتهم ورغبتهم في العيش بسلام
2021-07-02
لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سورية
2021-07-02
لقاء الأحزاب اللبنانية: صمود سورية كان أساساً لمحور المقاومة
2021-07-02
تسيير رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند
2021-07-02
محليات
إغلاق 71 فعالية تجارية مخالفة في حمص الشهر الماضي
2021-07-03
المهندس عرنوس على رأس وفد حكومي يطلع على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في اللاذقية ويطلق العمل بمبنى فرع التأمينات الاجتماعية الجديد
2021-07-03
بمشاركة 150 من أبطال الأولمبياد الخاص السوري… حملة تشجير في حديقة تشرين بدمشق
2021-07-03
إنجاز أعمال تأهيل وترميم ناعورة الدهشة في حماة
2021-07-03
إخماد حريقين في أعشاب يابسة بوادي الأشعري وحقل للقمح في نوى بدرعا
2021-07-03
درجات الحرارة تميل للانخفاض والجو حار نسبياً وصحو بشكل عام
2021-07-03
إخماد حريق في قرية بعبده بريف جبلة
2021-07-02
رياضة
بفوزه على السودا.. الوحدة يتوج بلقب دوري الكرة الطائرة
2021-07-03
رئيس اتحاد كرة الطاولة: استحقاقات مهمة تنتظرنا أبرزها أولمبياد طوكيو
2021-07-03
رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ: دورة التحكيم والتدريب خطوة أولى للارتقاء برياضة المواي تاي
2021-07-03
توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة الجديد لنادي النواعير
2021-07-03
التضامن يكثف تدريباته استعداداً للدور النهائي لدوري كرة السلة للناشئات
2021-07-03
حطين يتعاقد مع عبد الناصر مكيس مدرباً لفريقه الكروي
2021-07-03
نادي الكرامة يعين كادراً تدريبياً جديداً لفريقه الأول بكرة القدم
2021-07-03
اقتصاد
مديرية زراعة السويداء: 301 طن إنتاج العدس والمحاصيل العلفية للموسم الحالي
2021-07-03
زراعة دير الزور: الحالة العامة لمحصول القطن جيدة
2021-07-03
متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً… غرام الذهب يرتفع ألفي ليرة في السوق المحلية
2021-07-03
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 1.974 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري
2021-07-02
برأسمال تجاوز 553 مليون ليرة.. دخول 29 منشأة حرفية وصناعية جديدة سوق العمل بالسويداء
2021-07-02
تراجع أسعار النفط
2021-07-02
وضع خارطة للشركات المتعثرة والخاسرة والمدمرة لطرحها للاستثمار بطريقة التشاركية مع القطاع الخاص
2021-07-02
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الشريط الأخباري
إيران: العدوان الأميركي على المنطقة الحدودية السورية العراقية مناقض لميثاق الأمم المتحدة
البطريرك يوحنا العاشر يجدد المطالبة برفع الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
المهندس عرنوس على رأس وفد حكومي يطلع على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في اللاذقية ويطلق العمل بمبنى فرع التأمينات الاجتماعية الجديد
مسير بيئي لغابات مشقيتا في اللاذقية… اكتشافات جديدة للطبيعة السورية والتنوع الحيوي فيها
2021-07-03
تصوير: مجد سليمان
مسير بيئي لغابات مشقيتا
2021-07-03
sally
سابق
بفوزه على السودا.. الوحدة يتوج بلقب دوري الكرة الطائرة
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