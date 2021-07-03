بفوزه على السودا.. الوحدة يتوج بلقب دوري الكرة الطائرة

طرطوس-سانا

توج فريق الوحدة بلقب دوري الكرة الطائرة بعد فوزه على فريق السودا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة والتي أقيمت اليوم على صالة السودا في طرطوس.

وحقق الوحدة المراد إذ كان محتاجاً للفوز بهذه النتيجة ليحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدوري والتي يلتقي خلالها مع فريق الشرطة.

وكان الوحدة فاز على منافسه سلمية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض الصالة الرياضية بحماة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الإياب.

رئيس النادي ماهر السيد أوضح في تصريح لـ سانا أن الفريق استحق بجدارة لقب الدوري بعد تغلبه على جميع الفرق ولا سيما في مرحلة الإياب منوهاً بالأداء الفني العالي للاعبي الفريق وبالجهد الكبير الذي قدمه الجهازان الفني والإداري.

وقال السيد إن إدارة النادي تهتم بكل الألعاب وتضع كل إمكاناتها المعنوية والمادية لتوفير متطلبات النجاح والمنافسة على المراكز المتقدمة للوصول إلى منصات التتويج في الألعاب الجماعية والفردية مشيراً إلى أن القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي والتي ترافق فرقه أينما حلت لها دور مهم في كل إنجازات النادي.

ويشرف على الفريق فنياً صلاح حبال وإدارياً بلال كوران والمدرب أحمد قصار والإداريان بدر الدين شقير ونعيم الأسود.

محمد الخاطر