روسيا تنتقد المناورات اليابانية الأمريكية المشتركة قرب حدودها

موسكو-سانا

انتقدت روسيا اليوم المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها اليابان والولايات المتحدة في جزيرة هوكايدو قرب الحدود الروسية معتبرة أنها “بمثابة ضمان لمصالح ضيقة الأفق لتحالف طوكيو العسكري مع واشنطن”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها: “من الصعب التخلص من الشعور بأن المبادرات المختلفة التي قدمتها اليابان بشأن قضايا ضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تخضع في الواقع لمهمة واحدة، هي ضمان مصالح الكتلة الضيقة لتحالف طوكيو العسكري مع واشنطن”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن حجم القوات المشاركة في مناورات “درع الشرق” التي تقام في الفترة من الـ 24 من حزيران إلى الـ 11 من تموز وكذلك مدى تغطيتها وشمولها للأراضي اليابانية “اتسم بنطاق غير مسبوق” لافتة إلى أن روسيا “تدرس مقاطع هذه المناورات في جزيرة هوكايدو القريبة من حدودها من منظور ضمان أمنها في الشرق الأقصى”.