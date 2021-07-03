نحو 3 ملايين من سكان موسكو تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

موسكو-سانا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أنه تم تطعيم نحو 3 ملايين مواطن بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا في المدينة.

وقال سوبيانين إن “العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الأول على الأقل إلى اليوم تجاوز 2.7 مليون شخص وأنه كل يوم يتلقى من 60 إلى 70 ألف شخص التطعيم ضد الفيروس”.

وأشار عمدة موسكو إلى أن عدد التطعيمات اليومية في العاصمة سيرتفع من خلال تطعيم العمال الأجانب إضافة إلى ذلك ستتم زيادة إنتاج نقاط التطعيم للأجانب في الأيام المقبلة إلى 20 ألف شخص يومياً.

وشهدت موسكو تدهوراً في الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية (دلتا) ما دفع السلطات الروسية إلى فرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات لاحتواء الوباء.