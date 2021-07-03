منتخب براعم السويداء بكرة القدم ينافس على صدارة المجموعة الأولى ببطولة القطر

السويداء-سانا

دخل منتخب براعم السويداء بكرة القدم في صراع المنافسة على صدارة فرق المجموعة الأولى في بطولة القطر وذلك بعد فوزين حققهما على ريف دمشق 5-3 وعلى القنيطرة بسبعة أهداف دون مقابل وذلك في المباريات التي يستضيفها ملعب الفيحاء الصناعي بدمشق.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار مدرب منتخب براعم السويداء نزار أبو راس إلى أن النتائج المحققة تعكس مدى التحضير للبطولة والمستوى الجيد للاعبين الذين قدموا أداء مميزاً استحقوا عليه الفوز بجدارة بالمباراتين الماضيتين.

وأضاف أبو راس أن منتخب السويداء دخل مع منتخب دمشق الذي يساويه بعدد النقاط في المنافسة لحسم صدارة المجموعة حيث تنتظرهما اليوم مباراة يحتاج فيها فريقها للفوز لحسم الصدارة أو التعادل للتأهل للدور النهائي كأفضل فريق صاحب مركز ثان في المجموعات.

وتتنافس في البطولة الفرق ضمن ثلاث مجموعات يتأهل أبطال المجموعات وأفضل مركز ثان فيها للدور النهائي الذي يقام الأسبوع القادم بطريقة الدوري من مرحلة واحدة.