ياسر لفاح مدرباً لفريق التضامن بكرة القدم

اللاذقية-سانا

تعاقد نادي التضامن مع المدرب ياسر لفاح لقيادة فريقه الكروي بفئة الرجال خلال الموسم القادم ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

رئيس النادي محمد حربا قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن المدرب لفاح لديه تجربة تدريبية سابقة مع فريقنا ولديه معرفة جيدة بإمكانات اللاعبين وسنعمل على تقديم كل الدعم لإنجاح مهمته التدريبية”.

وأضاف حربا: سيتم تعيين الكادر التدريبي والفني للفريق قريبا مبدياً ثقته بالمدرب لفاح وقدرته على قيادة الفريق بشكل جيد للعودة به للمنافسة على المراكز المتقدمة بدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.