روسيا ترد على مزاعم حول رفض مساعدة سفينة صيد أوكرانية

موسكو-سانا

ردت روسيا على مزاعم أوكرانيا حول رفض بحريتها مساعدة سفينة صيد أوكرانية أرسلت إشارة استغاثة مؤكدة أن هذه السفينة هي من رفضت قبول المساعدة من سفينة حربية روسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السكرتير الصحفي لمؤسسة “روس مور ريتش فلوت” أليكسي كرافشينكو قوله: “وفقاً لوثائقنا سجلت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إشارة استغاثة من سفينة أوكرانية واتصلت بالجهة المسؤولة مقترحة تقديم المساعدة ليتم بعد ذلك إبلاغ الموظف المناوب في مركز أوديسا الأوكراني للإنقاذ البحري الذي أكد بدوره تلقيه إشارة استغاثة وإرسال سفينة جر لتقديم المساعدة حيث تم بعد ذلك إبلاغ السفينة الحربية الروسية بهذه التفاصيل وإلغاء توجهها إلى مكان الحادث”.

وأضاف كرافشينكو: إنه “بغض النظر عما تقوله أوكرانيا فإن الحقيقة كانت كما تم الإعلان عنها من الجهات الروسية”.

وكان مركز الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية أعلن في وقت سابق اليوم عن إرسال زورق صاروخي من أسطول البحر الأسود إلى موقع سفينة صيد أوكرانية بعد طلب طاقمها للمساعدة فيما ادعت وزارة الدفاع الأوكرانية أن العسكريين الروس لم يقتربوا من سفينة الصيد المذكورة وتجاهلوا إشارة مساعدة أرسلتها.