فوز لاعب السويداء أيهم سكر بتجارب انتقاء منتخب سورية  لبناء الأجسام

السويداء-سانا

فاز لاعب السويداء أيهم سكر بتجارب انتقاء منتخب سورية لبناء الأجسام التي أقيمت تحضيراً لبطولة العرب التي تستضيفها محافظة اللاذقية في شهر أيلول من العام الحالي.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام بالسويداء وائل ابو غاوي إن فوز اللاعب سكر بالتجارب كان لوزن 100 كيلوغرام ما يؤهله حالياً للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعداداً لبطولة العرب منوهاً بالمستوى الجيد لهذا اللاعب.

وسبق للاعب سكر إحراز العديد من المراكز المتقدمة في بطولات المحافظة والجمهورية التي أقيمت خلال الفترة الماضية.